Após participar de tentativa de execução, jovem é morto em confronto com o Choque

Um jovem, identificado como Adriano Júnior Ferreira da Luz, de 21 anos, foi morto na manhã desta quarta-feira (8) após entrar em confronto com uma equipe do BPChoque (Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul). A ação aconteceu no bairro Residencial Canguru e a suspeita da polícia era de que o jovem tenha participado de uma tentativa de execução na madrugada de hoje, na Vila Nhanhá.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada na madrugada de hoje, por volta das 4 horas, na Vila Nhanhá, com a denúncia de disparos de arma de fogo em direção a uma casa.

A dona da residência relatou que mora sozinha, acordou com o barulho dos disparos e que haviam diversas marcas de tiro no portão, porta da sala e parede interna da residência.

No local foram encontrados 11 estojos de munição 9 mm e três projéteis caídos no solo, dentro do imóvel. Ainda foram constatadas duas marcas de calçado no portão da casa, feitas com barro e que aparentam ser de pessoas diferentes.

A dona da casa e denunciante acredita que os responsáveis pelos disparos estavam atrás do irmão dela, que já foi alvo de tentativa de assassinato em dezembro de 2022, quando morava com a avó, no bairro Piratininga. Ela disse que o irmão tem passagens pela polícia mas não soube quem eram os atiradores nem quantos eram.

Durante as investigações sobre o atentado, a polícia chegou até o mandante do crime, um jovem de 21 anos, que usava tornozeleira eletrônica, que foi preso e revelou o paradeiro do atirador da Vila Nhanhá.

Com as informações a polícia foi atrás do jovem atirador. Ele estava em casa no momento em que os policiais faziam rondas tentando encontrá-lo. A equipe entrou na casa do suspeito e ele foi encontrado dentro do quarto, armado com uma pistola.

O suspeito reagiu a abordagem e por isso teria sido baleado pela polícia. O rapaz tinha passagens por tráfico de drogas e homicídio.