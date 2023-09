Após 48 horas de sua prisão, “Tio Arantes” é expulso da Bolívia

Menos de 48 horas após ser detido em Santa Cruz de La Sierra (BOL), José Cláudio Arantes, o “Tio Arantes”, que estava foragido da justiça brasileira, foi extraditado para o Brasil. A ação aconteceu na manhã de hoje (8), em Puerto Quijarro, cidade boliviana que faz fronteira com Corumbá, em Mato Grosso do Sul.

Arantes estava a mais de 600 dias foragido da justiça brasileira. Ele foi entregue pela FELCC (Fuerza Especial de Lucha contra El Crimen) da polícia boliviana e pela Interpol (Polícia Internacional) à Polícia Federal (Polícia Federal). De acordo com a polícia, Tio Arantes é considerado um dos líderes mais influentes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Conforme informações do jornal Ercel Puerto Quijarro, o comandante departamental da Polícia de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, comunicou que “Tio Arantes” foi entregue a Polícia Federal por volta de 12h. Além dele, outro preso de nacionalidade brasileira também foi expulso do país.

A reportagem também apurou que não há nenhuma previsão de quando José Cláudio Arantes será reinserido ao sistema penitenciário. Por enquanto, ele estará a responsabilidade da Polícia Federal.

Detido na Bolívia com documentos falsos

Procurado pela Interpol, José Cláudio Arantes era fugitivo da Justiça em Mato Grosso do Sul desde novembro de 2021, quando fugiu da Colônia Penal Agroindustrial da Gameleira, em Campo Grande, onde cumpria pena no regime semi-aberto.

Na última quarta-feira (6), ele foi detido pela FELCC, mas somente ontem, o caso foi divulgado. Antes disso, a polícia brasileira não tinha sido informado sobre a sua captura. Em consulta ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça), até a tarde de ontem, havia mais dois mandados de prisão contra o criminoso, que aparecia como “pendentes de cumprimento”.

Durante a sua prisão, foi descoberto que José Cláudio Arantes era Raildo Texeira da Silva. Ele usava documentos falsos de Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia boliviana, Arantes tentou destruir o aparelho celular durante a sua prisão.

Em coletiva de imprensa, na tarde de ontem (7), coronel Holguín revelou que “Tio Arantes” foi abordado na Avenida Juan Pablo II e apresentou o documento falso de origem brasileira. Durante a checagem, foi realizado uma situação migratória, quando os policiais bolivianos verificou que Arantes estava bem nervoso, levantando suspeita dos oficiais. “Esse sujeito, se identifica como Raildo Texeira da Silva, e mostra seu documento, mas constatamos que era falso, motivo para a FELCC levou à delegacia, mas no momento da prisão, essa pessoa se tornou violenta e tentou destruir um celular”, detalhou.

