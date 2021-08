Apesar de agosto desértico, chuvas do mês de setembro devem amenizar clima

Julho também teve índices críticos de umidade

O mês de agosto foi marcado pela baixa umidade próxima do clima de deserto, colocando Mato Grosso do Sul na lista de lugares mais secos do país, com pelo menos, 20 municípios com umidade crítica. No entanto, a situação deve ser amenizada com a chegada das chuvas provocadas por uma frente fria ainda na primeira quinzena do mês de setembro, como aponta o prognóstico da meteorologia.

No primeiro dia de agosto, Campo Grande ficou no topo da lista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) com a mais baixa umidade, sendo 14% junto com Cuiabá (MT) e Itatiaia (RJ). No dia 2, foi a vez de Cassilândia e Costa Rica, com índices de 21% e 22%. No terceiro dia do mês, a umidade ficou abaixo de 20% em cinco municípios de MS: Itaporã, Laguna Carapã e Itaporã que tiveram 15%, Rio Brilhante 18% e Ivinhema 19%. No dia 4, a cidade de Costa Rica registrou 17%.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), no dia 21 de agosto foram registrados os menores valores de umidade relativa do ar e 20 municípios registraram risco extremo para a saúde respiratória. Os piores índices foram em Maracaju com 11% de umidade, Três Lagoas com 12% e Campo Grande com 13%.

Mesmo com clima desértico, agosto não chegou ser o pior mês do ano devido há dois dias de chuva que registraram 75,6 milímetros em Bela Vista e 3,8 em Coxim. Julho foi então o mês com a umidade mais baixa, chegando a 7% na Capital sul-mato-grossense e em Ribas do Rio Pardo.

Agosto de 2020 chegou a ser ainda mais severo na umidade, e teve índices tão baixos quanto deste ano. “Os municípios de Coxim, Sonora e São Gabriel do Oeste foram os municípios mais afetados com a baixa umidade no ano passado, chegando a 8%, quando o índice adequado de umidade do ar, segundo a OMS [Organização Mundial de Saúde], varia entre 50% e 80%.”, comentou a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes.

Chuvas

O prognóstico do dia 30 de agosto à 7 de setembro diz que há probabilidade de chuva fraca com acumulados de chuva até 10 milímetros para a porção extremo sul da região sudoeste devido a atuação de frente fria.

Já no segundo período, do dia 7 ao dia 15, há probabilidade de chuvas com acumulados variando de 5 a 20 milímetros na maior parte do estado devido a passagem de frente fria.

“A chuva que pode melhorar a qualidade do ar, mas, enquanto ela não vem para aliviar o desconforto, as recomendações ainda incluem lavar as narinas com soro fisiológico e procurar manter os ambientes arejados e com circulação de ar”, enfatizou.

