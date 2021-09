Partida encerrada: Anvisa interrompe jogo entre Brasil e Argentina

Agentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e da Polícia Federal entraram em campo para retirar quatro jogadores da Argentina do jogo contra a Seleção Brasileira na tarde deste domingo (5).

A bola estava rolando e o jogo foi paralisado com sete minutos de partida. Em seguida, todos jogadores da Argentina saíram e foram para o vestiário na Neo Química Arena.

A entrada no Brasil dos jogadores argentinos Emiliano Martínez e Buendía (Aston Villa) e Cristian Romero e Lo Celso (Tottenham) foi considerada irregular pela Anvisa.

A Anvisa tinha determinado que sejam deportados os quatro argentinos que, segundo o órgão, mentiram para entrar no Brasil e enfrentar a seleção brasileira neste domingo, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Lo Celso, Romero, Martínez e Buendía não informaram às autoridades sanitárias que estavam na Inglaterra no último final de semana. Romero e Lo Celso não saíram do banco no jogo do Tottenham contra o Watford.

Mas Martínez e Buendía foram peças fundamentais no empate do Aston Villa diante do Brentford. Buendía inclusive anotou o gol do Villa. A Conmebol e a CBF entraram em contato com Governo Federal para administrar a situação.