Ana Marcela ganha a medalha de ouro na maratona aquática

O Brasil é ouro na maratona aquática feminina. A baiana Ana Marcela Cunha brilhou na prova dos 10 km realizada na manhã desta quarta-feira (4) no Japão (terça-feira à noite no Brasil) e se tornou a primeira mulher brasileira a ganhar um ouro em prova de natação nas Olimpíadas.

A atleta de 29 anos terminou a prova nas águas do Odaiba Marine Park com o tempo de 1:59:30.8. A prata ficou com a holandesa Sharon Van Rouwendaal (1:59:31.7), campeã olímpica no Rio-2016, enquanto a australiana Kareena Lee levou o bronze, com 1:59:32.5.

A medalha dourada é inédita para o Brasil na modalidade. Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, Poliana Okimoto conquistou a primeira medalha brasileira da maratona aquática. Em Tóquio, esta é a terceira medalha da natação brasileira, após os bronzes de Fernando Scheffer e Bruno Fratus na piscina.

O ouro de Ana Marcela, aliás, vem após um verdadeiro drama nos Jogos do Rio, onde terminou em décimo lugar depois de ter seu suplemento derrubado na água. Em sua outra participação em Olimpíadas, ela terminou no quinto lugar em Pequim, em 2008.

“Finalmente chegou. Por mais nova que fui em 2008 na minha primeira Olimpíada, querendo ou não é o meu quarto ciclo olímpico, vindo de uma não classificação (em Londres-2012), uma frustração no Rio e um amadurecimento muito grande para chegar até aqui. O que posso dizer é ‘acreditem nos seus sonhos e deem tudo de si'”, afirmou a campeã olímpica após a prova.

Esta é a 18ª medalha do Brasil nos Jogos de Tóquio, sendo a quarta de ouro. Antes de Ana Marcela, Ítalo Ferreira, no surfe, Rebeca Andrade, na ginástica, e Martine Grael e Kahena Kunze, na vela, já haviam subido no lugar mais alto do pódio no Japão.

Com a água em torno de 30º C, a prova começou já com Ana Marcela no pelotão de frente, e de lá ela não saiu mais. A nadadora brasileira manteve sua estratégia durante todo percurso e conseguiu uma bela arrancada no final, deixando as principais concorrentes para trás.

A americana Ashley Twichell dominou quase toda prova, mas caiu no último quilômetro e ficou fora do pódio, com o sétimo lugar da classificação. Acesse também: Helicóptero recheado com cocaína cai no Pantanal; vídeo

(Com informações Uol Notícias)