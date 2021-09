Alta nas distrubuidoras eleva o preço do botijão de gás

Com a nova alta nas distribuidoras, o preço do botijão de gás passa a custar mais caro a partir de hoje, quarta-feira (1º), o reajuste altera o valor em 7% a mais do que era cobrado até o final de agosto. Os dados foram confirmados pelo presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de GLP (Asmirg), Alexandre Borjaili.

Além do gás de cozinha, o setor aponta ainda mais um aumento significativo no preço do combustível, que já acumula 38% de alta somente neste ano, 2021. Segundo informações apuradas pelo portal Notícias ao Minuto, as alterações se devem ao dissídio da categoria e inflação.

A partir de agora, o valor médio por botijão será de R$ 5,80, a mais, com R$ 0,30 adicionado em alguns estados pelo reajuste do ICMS no mês passado.