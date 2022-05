AGORA: Homem é executado em tiroteio na Capital

Ainda nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (27), dois homens foram mortos em um tiroteio na Avenida das Bandeiras, próximo a rua Bom Sucesso, em Campo Grande.

As informações iniciais seriam de que dois homens em uma moto esperavam a vítima nas proximidades do lava jato, perto do estacionamento do estabelecimento. Assim que o homem saiu e percebeu a presença dos suspeitos, tentou correr na direção da avenida e foi atingido por vários tiros. Para terem certeza da morte do homem, os suspeitos ainda deram um tiro na cabeça da vítima.

Um eletricista, de 33 anos, que estava indo para o trabalho também foi atingido no tiroteio. Ele pilotava uma moto que derrapou na avenida. O corpo da segunda vítima estava distante do lava-jato. O eletricista foi atingido e morto por apenas um projétil, que acertou o coração.

Segundo moradores da região, a primeira vítima teria sido chamada pelo nome. Ainda não se sabe as motivações da execução.

No local, equipes do Batalhão da Polícia Militar estão no local para investigar o crime e isolar a área. Uma equipe da URSA (Unidade de Resgate e Serviços Avançados) foi acionada para o resgate mas as duas vítimas já estavam mortas. A rua está interditada nos dois sentido.

