Agora foi: Campo Grande ganha “refresco” de chuva em pleno sábado de Carnaval

A previsão metereológica acertou, e a Capital foi refrescada por um grande volume de chuva neste “sabadão” de Carnaval. Antes com o clima abafado, agora o sol deu lugar ao aguaceiro que já vem caindo do céu há pelo menos 20 minutos. E continua.

A ameaça de chuva já era esperada pelo campo-grandense, conforme noticiou O Estado Online hoje (26). Bairros da região central da cidade, além de pontos na periferia, também foram “abençoadas” por São Pedro. Praticamente toda a Campo Grande ganhou um pouco da água.

Veja no vídeo:

No momento, os termômetros registram 33°C, mas com a presença marcante da chuva a sensação de calor já deu uma trégua. É possível que as mínimas e máximas não passem dos 29°C e 38°C, respectivamente, segundo informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Já pelo o Estado, o instituto também confirma que todos os 79 municípios estaduais poderão receber chuvinha faceira. Entretanto, 63 cidades tendem a ganhar tempestade com chuva e ventos fortes até o domingo. Diferentemente, as regiões do extremo leste, centro norte e pantaneira estão com alerta “potencial”, com risco de menor intensidade.

Até o fim desta reportagem, a chuva já havia amenizado pela Capital. Por enquanto se mantem apenas como uma garoa, entre estrondos de trovão.