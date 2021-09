Agetran fecha mais uma rua de fácil acesso na Capital

Mais uma rua de fácil acesso ao centro da cidade deve ser interditada amanhã, quarta-feira (01), pela Agetran (Agência Nacional de Transporte e Trânsito). A interdição será de forma total e acontece no trecho das ruas Rui Barbosa e Pepe Simioli, a partir das 7h. Pessoas que precisam ir até a Santa Casa de Campo Grande terão que trafegar pelo contrafluxo.

O cruzamento interditado será o das ruas Rui Barbosa e Pepe Simioli, que fazem parte do projeto Reviva Campo Grande. Segundo a pasta, conforme as obras avançam, outras vias são interditadas. Já na quinta-feira (02), a rua 13 de Maio será fechada para obras de drenagem entre as ruas Pernambuco e General Melo. A rua ficará interditada por quatro dias. Nesse período, o Prontomed da Santa Casa terá acesso apenas pela Rua 13 de Maio.

Desde o início das obras, varias ruas já foram fechadas, entre os benefícios para a população, estão a instalação de mobiliário urbano, padronização das calçadas, iluminação em led, recapeamento, câmeras de videomonitoramento, drenagem, paisagismo e acessibilidade universal.