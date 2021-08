Agepan garante descontos no transporte intermunicipal

O benefício de descontos no preço da passagem do transporte intermunicipal tem sido ampliado para diversas linhas, com a autorização concedida pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan). Com incentivo, análise técnica e aprovação da Agência, empresas estão reduzindo pontualmente os preços, seja para alguns lotes de poltronas, compra com antecedência, horários específicos ou para o total de lugares dos carros.

Alguns descontos estão com vigência desde julho, se estendendo por todo o mês de agosto. Outros têm a validade até o mês de novembro deste ano, ou com prazo ainda maior, até março de 2022. Já no mês de junho houve também a aplicação de outros descontos em diferentes linhas.

A autorização de desconto é concedida por meio de avaliação da Diretoria de Transportes, Rodovias e Portos. Como o valor da tarifa é um item regulado, que a Agepan determina com base em estudos técnicos, índices de reposição de inflação previstos em contrato e custos da operação, cabe também à Agência avalizar a concessão do desconto sobre esse valor sempre que o índice for maior que 20%. E essa prática tem sido incentivada pela nova gestão.

“Recentemente a linha Campo Grande x Corumbá ganhou novos ônibus e desconto na passagem e outras linhas em diferentes regiões também deram esse benefício aos usuários. Aprovamos na última semana mais algumas autorizações que garantem outras promoções. Queremos que as empresas atuem cada vez mais com um serviço de qualidade e com preço atrativo, que estimule as pessoas a viajarem, fazendo com que seja bom para o passageiro e para o transportador”, diz o diretor-presidente da Agência, Carlos Alberto de Assis.

Pelas mais recentes autorizações de desconto, estão com promoções as linhas:

Bela Vista – Caracol, com percentual de 37,26% – prazo previsto até 30 de novembro de 2021

Campo Grande – Mundo Novo (via Juti), com percentual de 23,36% – prazo previsto até 31 de março de 2022. Esse desconto beneficia também diretamente quem vai da Capital para Dourados, que é um dos seccionamentos da linha.

Corumbá – Miranda (ida ou volta), com percentual de 87,76% para até 30 poltronas – prazo até 30 de agosto de 2021.

Campo Grande – Corumbá (via Ladário/ida), até 31 de agosto de 2021, para até 10 poltronas, com índices de 59,43% para o destino Ladário e 59,61% para quem vai até Corumbá.

Campo Grande – Corumbá (via Ladário/volta), até 31 de agosto de 2021, para até 10 poltronas, com índices de 55,76% para quem sai de Ladário e de 58,16% para quem parte de Corumbá para a Capital.

Campo Grande – Corumbá (via Ladário), até 31 de agosto de 2021, com índices de 30,55% e 30,86% na ida, a depender de qual das duas cidades é o destino; e de 26,88% e 29,41% na volta, também de acordo com o ponto de onde é a partida.

Campo Grande – Corumbá (via Ladário – leito), até 31 de agosto de 2021, para até quatro poltronas, com desconto de 28,55% para Ladário e 28,87% para Corumbá na ida; e 27,90% na volta.

Campo Grande – Três Lagoas, até 31 de agosto de 2021, com desconto de 38,49% e de 38,62% na volta.

Campo Grande – Coxim, até 31 de agosto de 2021, com 30% de desconto, na ida ou volta.

Para saber os valores da passagem com desconto basta procurar os pontos de venda das transportadoras e verificar a disponibilidade no horário em que deseja viajar.