Adriane Lopes se fortalece politicamente e amplia bases em 17 meses de gestão

Uma das estratégias foi o total afastamento da figura do ex-prefeito Marquinhos Trad

A prefeita Adriane Lopes (PP), completa, nesta segunda-feira (4), um ano e cinco meses à frente da administração municipal de Campo Grande. Nesse período, ela enfrentou desafios significativos, incluindo uma reforma completa no secretariado, que demorou oito meses para ser concluída e permitiu que sua gestão fosse moldada à sua maneira. No dia 26 de agosto, durante as comemorações do 124º aniversário de Campo Grande, a prefeita celebrou o fato de que todas as festividades foram organizadas pela sua equipe de confiança, marcando uma virada significativa na condução do município. Em entrevista, Adriane Lopes, que agora tem a caneta na mão para administrar, comentou sobre os avanços, e mesmo sem citar nomes afastou de vez o “fantasma” da gestão anterior, liderada pelo ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD).

“Estamos avançando em cada área da gestão municipal e trazendo uma forma de inovação, por modernizar cada setor e trazer para as nossas secretarias a tecnologia da informação, para modernizar e fazer as entregas. Estamos investindo R$ 540 milhões em obras lançadas no calendário de aniversário e transformando Campo Grande na Capital das Oportunidades”, disse a prefeita, em entrevista, na “Rádio Hora”.

“Ainda não sou candidata, sou a prefeita que está trabalhando pela cidade para trazer resolutividade”, disse a chefe do Executivo, em outro trecho da entrevista, citando obras diversas que vão desde revitalizações em escolas à pavimentação em bairros de Campo Grande. “Temos um curto tempo de mandato e tivemos que nos organizar”, pontuou.

Um dos principais objetivos do grupo político de Adriane Lopes é desvincular sua imagem da administração anterior, especialmente de Marquinhos Trad, que foi investigado pela Polícia Civil, em 2022, em meio a denúncias envolvendo um escândalo sexual, que afetou sua imagem durante a campanha eleitoral, respingando até na administração municipal. Marquinhos Trad, em 2022, sofreu uma derrota significativa, ficando em quinto lugar entre os candidatos ao governo.

Uma das heranças negativas da gestão anterior é o “nome sujo” de Campo Grande, no que diz respeito ao Capag (Capacidade de Pagamento), que ostenta a letra C. Um grande desafio a ser vencido pela prefeita, nos próximos meses, já que ao assumir o Paço enfrentou algumas crises.

Segundo um economista consultado pelo jornal O Estado e que preferiu não se identificar no texto, o Capag é resultado da análise de indica novos investimentos que totalizam R$ 118,2 milhões em oito obras de infraestrutura urbana em Campo Grande. “As obras estão recebendo recursos do Governo do Estado devido à importância de viabilizar o desenvolvimento e bem-estar para o cidadão sul-mato-grossense, seja na Capital ou nos diversos municípios do interior. Vamos ser parceiros no que for prioridade”, explicou o governador, no lançamento de uma das obras, na Vila Popular.

Na Câmara Municipal, vereadores como Beto Avelar (PSD) e o presidente da Casa, Carlos Augusto Borges (Carlão, PSB), elogiaram a gestão da prefeita Adriane Lopes, destacando seu enfrentamento de crises, como a do Proinc, a greve dos professores e a recente sanção do piso da enfermagem e da lei que garante insalubridade e nova carga horária para agentes de saúde.

Beto Avelar afirma que a prefeita veio crescendo e se fortalecendo, cada vez mais durante os meses de gestão. “A prefeita Adriane Lopes assumiu a gestão que estava bem encaminhada com o prefeito Marquinhos Trad, há praticamente um ano e meio. Nesse período, ela se fortaleceu, estabeleceu uma nova relação com as forças políticas, ingressou num partido com maior expressão, que conta com a senadora Tereza Cristina”, disse.

Avelar também destacou que essa parceria com a senadora alicerça uma candidatura, amplia os investimentos da bancada federal e agrega outras legendas, que confiam na atual musculatura política que ela vem ganhando. “Além disso, está com diálogo aberto com as lideranças para compor um mandato mais forte, que vai provocar uma campanha eleitoral mais expressiva e com pontos fortes para a vitória.”

O presidente da Câmara, Carlão, enxerga como fundamental a mudança de Adriane Lopes para o PP e considera naturais as novas investidas e parcerias, visando às eleições futuras. Ao jornal O Estado, ele afirma que é natural que o PSD articule novos rumos, assim como a prefeita que busca a reeleição. Carlão, porém, explica que as estratégias de sobrevivência do PSD, partido que já foi parceiro do PSB, no qual exerce papel de presidente do diretório municipal de Campo Grande, será árduo.

“Acho que sim, [é natural tomar caminhos diferentes], porque vai ter que ter chapa de vereadores. E o PSD vai ter chapa de vereadores, e se tiver muitas cabeças e não tiver corpo, nem pernas, ou seja, candidatos de 2 mil ou 2,5 mil votos, teria muito cacique para pouco índio, como diz o ditado. E os partidos hoje têm que lançar, em média, 30 candidatos, mais ou menos do mesmo nível, para eleger 2 ou 3 vereadores. Porque se houver candidatos fracos demais pode não eleger nenhum. E se tiver um forte demais e não tiver medianos, acaba que alguns com mandatos ficam sem. Então, eles vão ter de procurar a melhor legenda, com estrutura de campanha, porque ninguém faz campanha sem recursos. E tem partido que não tem bancada federal e praticamente os recursos são minguados. Mas vamos aguardar. Acho que nessas mudanças tem alguém do PSD que pode ir pro PSB, tem gente que quer ir para o PSDB também e vamos aguardar.”

Na Câmara Municipal, a gestão da prefeita Adriane Lopes vem conquistando elogios até mesmo de vereadores que fazem parte da oposição, como o vereador Marcos Tabosa (PDT). Sua postura e ações à frente do Executivo têm atraído reconhecimento e apoio, refletindo uma abordagem de diálogo e construção de consenso que transcende as divisões partidárias.

“Hoje, podemos dizer que a gestão de Adriane Lopes está melhorando e avançando. Na nota de zero a dez, eu dou cinco, porque precisamos melhorar. Estamos com problemas na saúde, infraestrutura, assistência social e tem pontos que ela precisa ser mais incisiva. Não é fácil, pegou uma prefeitura destruída pelo ex-prefeito Marquinhos Trad, mas vamos continuar observando e apontando onde precisa melhorar”, disse Tabosa.

Para analista, colar em Tereza Cristina fortalece prefeita

O advogado e analista político, Tércio Albuquerque, disse, ao jornal O Estado, que quando surgiu a renúncia de Marquinhos e houve a ascensão de Adriane Lopes de vice para prefeita, ela passou por várias dificuldades e crises, por falta de habilidades políticas. No entanto, aprendeu a lidar rapidamente com os grupos e fazer suas articulações. Ele cita que Lopes se afastou do antigo prefeito como forma de manter-se focada com a sua forma de governar e ampliar as chances de reeleição. A ideia agora é colar na senadora Tereza Cristina, para subir nas pesquisas.

“Com o agravamento da crise envolvendo o PSD, partido do Marquinhos, a Adriane obviamente se desvinculou o máximo possível, para criar um grupo próprio na companhia do marido [Lidio Lopes], que é deputado estadual. E ele tem logicamente grandes interesses particulares e políticos totalmente desvinculados de Marquinhos”, disse o especialista, que relembrou que o STJ (Superior Tribunal de Justiça) trancou uma ação envolvendo o ex-prefeito e isso pode ter reflexos no ano que vem.

“O STJ trancou a ação e isso representa arquivamento por não ter compreendido que as denúncias e as provas eram suficientes para responsabilizá-lo. Eu acredito que isso vai ter um reflexo na campanha”, destacou o analista, que também acredita em uma reviravolta: “acho que Marquinhos deva apoiar um grupo que disputará contra Adriane Lopes, que vai tentar reeleição, e isso é natural”.

Para o analista, a tendência é que a prefeita Adriane fique ainda mais próxima da figura da senadora Tereza Cristina, um expoente político de muita relevância no MS, para enfrentar o embate da campanha que deve trazer candidatos fortes para concorrer com ela. Ele cita que a eleição do ano que vem não vai ser simples, vai ter uma concorrência pesada e, até que se defina o quadro final, a “prefeita Adriane deve fazer o possível para se distanciar do grupo do ex- -prefeito Marquinhos Trad”. Ainda que seja difícil, Adriane Lopes mostra sua capacidade de transitar por vários grupos e a cada dia fortalece sua figura política, na Capital. Para aqueles que duvidavam de suas estratégias e articulações, ela mais do que provou a inteligência e sagacidade diante de figurões mais velhos da política campo-grandense. Ainda há grandes desafios financeiros para resolver, mas, se continuar neste ritmo, tende a dobrar as menções positivas entre a população neste período pré-eleitoral.

Rumos do PSD

No campo político do PSD, observa-se a movimentação de algumas lideranças que demonstram interesse em lançar uma chapa majoritária nas eleições municipais de 2024, e já indicaram o nome do deputado estadual Pedrossian Neto, como um possível candidato. Vale destacar que Pedrossian Neto ocupou a posição de secretário de Finanças durante toda a gestão de Marquinhos Trad e, no ano passado, deixou o cargo para concorrer à posição de deputado estadual. Recentemente, ele esteve visitando algumas cidades do interior do Estado, ao lado do presidente regional do PSD, senador Nelsinho Trad, com o objetivo de reformular alguns diretórios partidários. Até o momento, nem Pedrossian Neto nem o partido divulgaram oficialmente suas intenções quanto a lançar um candidato à prefeitura em 2024, mas essa possibilidade está sendo discutida nos bastidores políticos da legenda.

Ainda sobre o PSD, tem oito vereadores na base da prefeita Adriane Lopes na Câmara de Campo Grande, mas a maioria deve deixar o partido. Três deles, seguindo os passos da prefeita: Beto Avelar, Professor Riverton e Tiago Vargas tendem a se filiar ao PP, no período de janela partidária de março a abril de 2024. Silvio Pitu é aguardado no PSDB. Valdir Gomes e Junior Coringa já receberam alguns convites, mas ainda não divulgaram o destino. Por enquanto, apenas Delei Pinheiro e Otávio Trad não sinalizaram nada.

Eleições municipais

Até o momento, algumas figuras políticas de diversos partidos já se colocaram à disposição dos partidos para pré-candidaturas rumo à disputa pelo Executivo, em 2024. Entre eles, o vereador André Luiz (Rede), vereador e presidente da Câmara, Carlão (PSB), deputado Marcos Pollon (PL), Capitão Contar (PRTB), deputada Camila Jara (PT), Giselle Marques (PT). E ainda tem a figura do deputado Pedrossian Neto (PSD), que apesar de não confirmar oficialmente tem o nome cogitado nos bastidores.

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

