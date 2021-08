Adolescentes de 15 anos já podem tomar vacina

Adolescentes de 15 anos já podem tomar a vacina contra a COVID-19, de acordo com o novo grupo divulgado pela prefeitura de Campo Grande nesta segunda-feira (16). Além das pessoas com essa faixa etária, quem tem mais de 15 anos e também perdeu as datas já podem ser imunizadas.

Conforme calendário da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), apliacada da segunda dose segue para quem se vacinou com Comirnaty-Pfizeraté o dia 19 de junho ou tomou a primeira dose de Coronavac-Sinovac-Butantan até o dia 18 de julho. Os drives e polos funcionam com horário estendido, até 22h.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) reforça a orientação para que os adolescentes compareçam aos locais de vacinação acompanhados dos pais ou responsáveis legais e ambos devem apresentar os documentos comprobatórios de vínculo familiar, como certidão de nascimento, tutela ou outro documento que indique a filiação.

Onde se vacinar ?

Drive-thru Ayrton Senna – 12H30 às 22H

Drive-thru Albano Franco – 12h30 às 22h

Drive-thru Cassems – 12H30 às 22H

Drive-thru UCDB – 12H30 às 22h

Guanandizão – 12H30 às 22H

Seleta – 12H às 16H45

Unidades de saúde – 13H às 16H45

Lagoa

UBS Buriti

USF Batistão

USF Coophavila

USF Oliveira

USF Tarumã

Segredo

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Paradiso

USF Azaleia

USF Vila Cox

C.F Nova Lima

UBS Estrela do Sul

Imbirussu

USF Aero Itália

USF Serradinho

USF Silvia Regina

USF Albino Coimbra

UBS Lar do Trabalhador

UBS Silvia Regina

USF Sírio Libanes

USF Zé Pereira

USF Indubrasil

Bandeira

UBS Carlota

USF Tiradentes

USF MAPE

UBS Universitário

USF Itamaracá

USF Moreninha

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

USF Estrela Dalva

Anhanduizinho

UBS Jockey Club

USF Anhanduí

UBS Dona Neta

USF Botafogo

C.F Iracy Coelho

USF Los Angeles

UBS PioneiraaDOLS