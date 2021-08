Adolescente morre atropelado em rodovia

De acordo com informações apuradas pelo portal de notícias, ele teria feito uso de bebidas alcoólicas e também consumido drogas

Um adolescente de 15 anos morreu após ser atropelado na manhã desta quinta-feira (5), na Rodovia MS-156, entre Amambai e Tacuru, distante a 350 quilômetros de Campo Grande. Na ocasião, o menino estava deitado na pista quando foi atingido por um carro. Segundo informações do site Gazeta News, o menino era morador na aldeia Limão Verde.

Ainda de acordo com informações apuradas pelo portal de notícias, ele teria feito uso de bebidas alcoólicas e também consumido drogas. A polícia informou que ele e um outro amigo de 14 anos estariam deitados na rodovia, quando um veículo passou e acabou atropelando o mais velho.

O adolescente teve parte da cabeça esmagada e morreu no local, enquanto o amigo não foi atingido. A Polícia Militar Rodoviária e Polícia Civil estiveram no local e o caso é investigado, também para identificação do motorista envolvido.

Um jovem identificado como Lucas Lino, 22 anos, morreu após colidir com um caminhão na rua Frida Puxian, no bairro Universitário em Campo Grande, no final da manhã desta quinta-feira (5). O motociclista transitava na via em uma Titan, momento em que atingiu um caminhão baú que invadiu a pista ao sair de um centro de distribuição de supermercado.

Conforme as primeiras informações da nossa Equipe de Reportagem O Estado Play, que foi até o local, vários caminhões estavam estacionados na pista de faixa amarela, o que dificultou a visão do jovem e ocasionou o acidente. A perícia, polícia e batalhão de trânsito foram acionadas. A equipe do Corpo de Bombeiros tentou reanimar a vítima, mas Lucas não resistiu.