A cada 200 exames realizados, em apenas 9% o resultado é positivo

O avanço da vacinação tem contribuído para a diminuição do números de casos e mortes por conta da COVID-19 em Mato Grosso do Sul. No polo de testagem da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco),

no centro de Campo Grande, estão sendo realizados, por dia, cerca de 200 exames para a detecção da doença, mas apenas 9% têm dado positivo, de acordo com o levantamento da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública).

“A gente já chegou a ter um grau de positividade de 30% ou quase 40% em períodos mais críticos”, recorda a superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo.

Para ela, a redução significativa nos casos confirmados está ligada à vacinação. “Se analisar semana por semana epidemiológica, a gente percebe que há uma redução significativa, já teve mais de quatro mil casos notificados em uma semana e hoje estamos tendo uma média de 700”, complementa.

Em algumas semanas, houve um aumento na procura por testes de pessoas com sintomas respiratórios

nas unidades de saúde, mas que estava ligado ao tempo seco. “Quando teve o tempo mais seco tinha muita procura nas unidades de saúde, mas baixa confirmação [de COVID19]. A gente chegou a ter em torno de seis mil pessoas que buscavam unidades de saúde e, dessas, davam em torno de dois mil casos positivos. Agora vem reduzindo a procura de sintomáticos respiratórios”, reforçou. (Texto: Mariana Ostemberg)