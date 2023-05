Tornado lança carros no ar e devasta casas na Flórida

Um forte tornado que atingiu partes da Flórida, nos Estados Unidos, neste fim de semana fez os carros capotarem e arrancou telhados de casas. Imagens mostram um carro sendo levantado no ar por ventos de 160 km/h em uma rodovia em Palm Beach, no sábado (29)

O tornado gira mais de 180 graus antes de cair enquanto os detritos voam em todas as direções, informou o jornal Metro. Outro carro capotou logo depois, com os dois motoristas escapando com apenas ferimentos leves, segundo os bombeiros locais.

Árvores foram arrancadas e voaram sobre prédios, destruindo janelas e telhados. Apesar dos danos, nenhuma morte foi registrada e apenas uma pessoa ficou ferida. Mais de 7.000 residências ficaram sem energia e várias rodovias foram bloqueadas. As autoridades locais trabalharam durante a noite até domingo (30), para restaurar a energia e tornar as estradas e os bairros afetados seguros.

Veja vídeo do tornado:

Com informações da Folhapress.

