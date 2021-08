Terremoto no Haiti causa 227 mortes, diz Defesa Civil

Um terremoto de magnitude 7,2 atingiu o Haiti na manhã deste sábado (14) e deixou ao menos 227 mortos, segundo a última atualização da Defesa Civil local. Apenas no sul do país foram 158 mortes, com centenas de feridos e desaparecidos.

As primeiras intervenções foram realizadas por socorristas e pela populaççao em geral, que ajudaram a retirar feridos dos escombros. Os hospitais continuam recebendo feridos e estão lotados, com unidades instalando tendas de emergência nos pátios.

O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, confirmou que o terremoto causou “várias mortes” em várias partes do país. Segundo ele, “grandes danos” também foram registrados após os abalos atingirem a região de Grand’Anse, ao sudoeste do país, e Nippes, localizada a cerca de 150 quilômetros de Porto Príncipe. O terremoto foi localizado a cerca de 12 quilômetros a nordeste de Saint-Louis-du-Sud e a 13 quilômetros de profundidade.

O governo dos Estados Unidos fornecerá auxílio imediato ao Haiti. O presidente dos EUA, Joe Biden, designou a diplomata Samantha Power para coordenar o esforço de ajuda ao país. Acesse também: Estudo indica reforço da terceira dose em idosos de MS

(Com informações CNN)

