Segundo tiroteio em escola na Carolina do Norte em menos de uma semana

Um aluno ficou ferido nesta quarta-feira (1º), após tiroteio em escola na cidade de Winston – Salem, na Carolina do Norte. O departamento de policia local, informou que ainda não sabem quem é o autor dos disparos e nem o estado de saúde do jovem. O outros alunos da escola estão bem. Esse é o segundo caso de tiros em escola em menos de uma semana no estado.

O primeiro caso aconteceu na segunda-feira (30), também em uma escola de ensino médio na cidade de New Hanover, a quase 400km de Winston-Salem. O autor foi um adolescente, aluno da escola, de apenas 15 anos, que disparou contra uma colega de sala. Ele já tinha passagens pela polícia e havia levado armas para a escola em outra ocasião.

(Fernanda Tauana)