Papa Francisco é internado para cirurgia em hospital de Roma

O papa Francisco será submetido a uma cirurgia hoje no Policlinico A. Gemeli, em Roma, para tratar uma estenose (estreitamento do intestino) diverticular sintomática do cólon, informou a assessoria de imprensa do Vaticano.

Segundo o comunicado, o procedimento estava agendado e será realizado pelo especialista e professor Sergio Alfieri. Ao final da cirurgia, um novo boletim sobre o estado de saúde do pontífice será emitido. O papa tem 84 anos. O Vaticano assegura que é uma intervenção de rotina e, portanto, não há apreensão.

Francisco chegou no hospital por volta das 14h30 (horário local). Uma mobilização geral entre os funcionários foi registrada para organizar a estrutura.

Antes de se internar, o líder da Igreja Católica participou da tradicional oração do Angelus, na praça São Pedro, no Vaticano. O papa informou que fará uma viagem em setembro para a Hungria e a Eslováquia, mas não disse que faria a cirurgia.