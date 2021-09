Mulher é encontrada sem memória em ilha na Croácia

Uma mulher, de cerca de 60 anos de idade, foi encontrada em uma parte remota de uma ilha da Croácia sem nenhuma memória de quem ela é ou como ela chegou lá.

De acordo com um comunicado da Polícia local, feito nesta segunda-feira (20), ela recebeu assistência médica depois que foi encontrada em 12 de setembro na ilha de Krk, no norte do país.

“Ela fala inglês, mas não se lembra de sua identidade”, disse a polícia e depois completou: “Ela está atualmente internada em um hospital e em condições estáveis”.

A polícia, que também divulgou uma foto da mulher, informou que ela tem estatura mediana e cerca de 1,65m de altura, cabelos loiros na altura dos ombros e olhos azuis

A mulher foi vista na praia por um homem em um barco, que deu o alarme e chamou as autoridades. Quatorze membros do serviço de resgate nas montanhas da Croácia (HGSS) conseguiram alcançá-la depois de dirigir e caminhar cerca de um quilômetro até onde ela estava, disseram as autoridades à agência Reuters.

O serviço também afirmou que a mulher não tinha documentos ou telefone celular com ela, e não havia nenhum carro nas proximidades