Jeff Bezos decola em viagem espacial a bordo de um foguete

Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, e três tripulantes voaram sobre o deserto do Texas a bordo do foguete New Shepard, empreendimento espacial de sua empresa Blue Origin, nesta terça-feira (20) e retornaram à Terra, um voo suborbital histórico que marca o início de uma nova era no turismo espacial comercial privado.

A espaçonave ligou seus motores BE-3 para uma decolagem da Plataforma de Lançamento Um da Blue Origin, a cerca de 20 milhas (32 km) da cidade rural de Van Horn.

O voo do bilionário norte-americano de 57 anos durou cerca de 10 minutos e 20 segundos. Depois que a cápsula se separou do impulsionador, a tripulação deve ter se desafivelado por alguns minutos sem gravidade.

Em seguida, a cápsula retornou à Terra com paraquedas, usando um sistema retro-thrust de última geração que expeliu uma “almofada de ar” para um pouso suave no deserto do Texas.

Além do bilionário Jeff Bezos, fundador da companhia, e seu irmão mais novo, Mark Bezos, de 53 anos, também estarão a bordo o jovem holandês de 18 anos, Oliver Daemen, e a aviadora Wally Funk, de 82 anos.

(Com informações da Agência Brasil)