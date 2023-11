Índia indeniza em R$ 5 mil trabalhadores que ficaram presos 17 dias em túnel

Os 41 trabalhadores que ficaram 17 dias presos em um túnel Uttarakhand, no norte da Índia, foram indenizados em US$ 1,2 mil (cerca de R$ 5,8 mil) pelo governo. O cheque foi entregue pelo ministro-chefe do estado de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, que visitou os trabalhadores no Centro de Saúde Comunitário nesta quarta-feira (29).

“O resgate seguro de todos os irmãos de trabalho presos no Túnel Silkyara Uttarkashi é um exemplo incomparável de paciência, coragem, coordenação, cooperação e trabalho árduo. Tendo em vista a saúde dos trabalhadores, nosso governo também está tomando providências para enviá-los de volta para casa”, disse Pushkar Singh Dhami.

Os trabalhadores ficaram presos no dia 12 de novembro, quando um deslizamento de terra fez com que uma parte do túnel onde eles estavam desmoronasse a cerca de 200 metros da entrada. Equipes de socorro estiveram no local usando equipamentos de perfuração e escavadeiras para fazer o resgate.

A operação, no entanto, era considerada complicada, uma vez que as fortes vibrações das máquinas de escavação estavam provocando novos deslizamentos de terra e a queda de mais destroços. Enquanto as equipes corriam para perfurar o local, os trabalhadores estavam recebendo água, alimentos, medicamentos e oxigênio por meio de canos.

Na manhã de terça-feira (28), as equipes de resgate conseguiram chegar aos trabalhadores, que foram resgatados por meio de um cano de 90 cm de largura. Profissionais de saúde estavam esperando do lado de fora do túnel, onde os funcionários receberam os primeiros atendimentos. Todos foram avaliados com estado de saúde estável.

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: