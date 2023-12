Incêndio em prédio na Argentina mata uma mulher; 43 pessoas são hospitalizadas

Ao menos uma pessoa morreu e 43 tiveram de ser levadas ao hospital por inalação de fumaça após um incêndio destruir dois andares de um prédio comercial, nesta terça-feira (12), em Buenos Aires, na Argentina. O fogo foi controlado após duas horas, e autoridades investigam as causas do incidente.

O incêndio começou por volta das 11h30 no horário local (mesmo horário de Brasília) e se alastrou pelos sexto e sétimo andares do prédio localizado ao lado da Secretaria do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho argentino, segundo o jornal Clarín. O edifício tem, no total, 14 andares.

Uma mulher foi encontrada morta nas escadas do prédio, entre o oitavo e o nono andares. Ela não teve a identidade revelada, e os bombeiros disseram que ela tinha de 30 a 35 anos. Além das dezenas de pessoas que tiveram de ser hospitalizadas, outras 30 precisaram receber oxigênio.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram labaredas saindo pelas janelas e uma espessa coluna de fumaça preta. Mais de 15 ambulâncias foram enviadas ao local.

Uma empresa de informática funciona no prédio. O responsável pelo prédio disse que o local não tem gás e “é apenas elétrico”, ainda segundo o Clarín.

