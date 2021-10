Conheça a sigla 2SLGBTQQIA+

Seis políticos que se identificam com as siglas foram eleitos para o Parlamento do Canadá na semana passada. Depois de usar a sigla 2SLGBTQQIA+ em um texto em uma rede social na última segunda-feira (4), o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, foi criticado pela oposição de seu país e também por canais de TV conservadores.

Trudeau usou 2SLGBTQQIA+ para falar sobre um dia de memória das vítimas de pessoas incluídas nesses grupos que desapareceram ou foram assassinadas.

Mas o que é 2S? Veja o que significa cada um dos caracteres:

2S: Dois espíritos

L: Lésbicas

G: Gays

B: Bissexuais

T: Transexuais

Q: Pessoas que estão se Questionando

Q: Queer

I: Intersexo

A: Assexuado

+: Outros

Dois espíritos é uma expressão que alguns grupos indígenas da América do Norte usam para se referir à população LGBT. “Eles dizem que os LGBT têm dois espíritos, o espírito de homem e o de mulher; isso não é algo que foi discutido pela comunidade, é algo local”, diz o vice-presidente da Associação Parada LGBT+ de São Paulo, Renato Viterbo.

Onze caracteres

A ideia de ter tantos caracteres na sigla é para que cada um dos diferentes grupos se sinta representado. No entanto, diz Viterbo, as adições de letras à sigla deveriam ser discutidas em encontros e convenções.

Há quem use a letra A, de assexual, na sigla, mas essa é uma letra que causa alguma controvérsia, pois não se trata de identidade de gênero e nem de orientação sexual.