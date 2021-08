Cliente pede R$ 17 mil em lanches e assusta o McDonald’s

Um pedido de um cliente deixou equipe de uma unidade do McDonald’s, na Austrália, assustada. O funcionário publicou a imagem da compra no sistema do caixa da franquia, totalizando US$ 3,4 mil – cerca de R$ 17.768.

De acordo com o funcionário, apesar de a unidade trabalhar com a possibilidade de atender pedidos em grandes quantidades, a equipe não estava preparada para o volume de lanches solicitado pelo cliente.

A loja do McDonald’s preparou e transportou o pedido composto por 70 hambúrgueres Angus Clubhouse, 39 lanches ‘família’ – que incluíam 234 hambúrgueres adicionais – 39 pacotes de 20 McNuggets e 69 batatas grandes. O cliente ainda solicitou mais de 100 bebidas.

O caso foi um misto de alegria do gerente da franquia e desespero dos funcionários que passaram a redobrar os trabalhos para atender ao pedido de maneira que os lanches ainda fossem transportados quentes.

O funcionário, de acordo com a imprensa australiana, não revelou a localização da franquia nem sobre quem pediu os lanches. Ele também teria apagado a publicação depois da repercussão.

“Eu desistiria imediatamente se visse aquele pedido”, disse um internauta. Outro opinou: “Uma pequena espera nos hambúrgueres Angus, não deve demorar muito. Basta esperar na esquina.” Acesse também: Ministro vem a MS e entrega obra de ampliação do aeroporto

(Com informações Uol Notícias)

Mais notícias no Jornal Impresso