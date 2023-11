China entrega suprimentos emergenciais a Bangladesh no combate à dengue

Uma significativa cerimônia de entrega de suprimentos emergenciais ocorreu na última terça-feira, fortalecendo os laços de amizade e cooperação entre a China e Bangladesh. O embaixador chinês em Bangladesh, Yao Wen, entregou suprimentos essenciais ao ministro da Saúde e Bem-Estar Familiar de Bangladesh, Zahid Maleque, em uma demonstração de apoio mútuo nos momentos difíceis.

Yao Wen, expressando a sólida parceria entre os dois países, afirmou que China e Bangladesh são verdadeiros amigos que enfrentam juntos tanto os bons quanto os maus momentos, destacando a proximidade de vizinhos que sempre se ajudam. A entrega desses suprimentos é uma resposta direta à atual situação de dengue em Bangladesh, que já registrou 283.593 casos e 1.425 mortes até a última terça-feira, de acordo com dados do departamento de saúde local.

No discurso durante a cerimônia, o ministro Maleque enfatizou a importância desses suprimentos no combate à doença e agradeceu o apoio constante da China. Ele lembrou o auxílio recebido durante a pandemia de COVID-19, quando a China forneceu vacinas ao país, destacando a solidariedade entre as nações.

Além disso, Maleque ressaltou a cooperação estabelecida na unidade de queimados do Hospital da Faculdade de Medicina de Chittagong, sublinhando os diversos aspectos da colaboração bilateral na área da saúde.

O embaixador chinês, Yao Wen, por sua vez, destacou a eficiência e a comunicação estreita entre as autoridades dos dois governos para garantir a rápida chegada e distribuição adequada dos suprimentos de emergência da China. Além dos suprimentos contra a dengue, a embaixada chinesa também doou kits específicos para o combate à doença ao Hospital da Faculdade de Medicina de Enam.

Yao Wen enfatizou o compromisso contínuo da China em melhorar a cooperação no domínio da saúde com Bangladesh, visando trazer benefícios tangíveis aos povos de ambos os países. Ele acrescentou que, na semana passada, o site piloto de infraestrutura digital para doenças cardiovasculares doado pela Embaixada da China foi oficialmente lançado na Universidade Médica Sheikh Mujib de Bangabandhu, destacando a abrangência e a diversidade dos esforços conjuntos em prol da saúde.