Bolsonaro vive momentos terríveis, noticia jornal britânico Guardian

Em matéria publicada nesta segunda-feira (5), o jornal britânico Guardian afirmou que o presidente Jair Bolsonaro vive momentos “terríveis” depois da repercussão de um possível caso de corrupção na compra da vacina Covaxin e pelo suposto envolvimento no esquema de “rachadinhas” entre 1991 e 2018, quando era deputado. Eis a íntegra em inglês.

Nesta segunda-feira (5), uma reportagem do UOL revelou que Bolsonaro poderia estar envolvido diretamente no esquema ilegal de entrega de salários de assessoras durante o seu mandato como deputado federal. O caso veio a público depois de uma ex-cunhada do presidente afirmar o envolvimento em áudio gravado. O advogado de Bolsonaro, Frederick Wassef -citado nas gravações-, nega que o esquema tenha existido.

Segundo o Guardian, a revelação colocou Bolsonaro sob mais pressão e gerou novos motivos para o impeachment “de um presidente que já enfrenta a crescente ira pública por sua resposta anticientífica à pandemia de covid”. No entanto, o jornal aponta que a abertura de um processo é “improvável” na visão de especialistas, principalmente por causa do apoio do centrão ao presidente.

A abertura da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado, a repercussão da tentativa de compra irregular da vacina Covaxin e as manifestações realizadas no último sábado (3.jul.2021) contra o governo brasileiro também foram abordados pela matéria.

“Bolsonaro está sofrendo um período terrível, mesmo para os padrões turbulentos de sua presidência de 2 anos e meio, que os críticos dizem ter infligido danos históricos ao meio ambiente, à saúde pública e à reputação internacional do Brasil”, diz o jornal.