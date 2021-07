Alemanha inundada decreta estado de catástrofe militar

Debaixo d’água, o Ministério da Defesa da Alemanha declarou o estado de catástrofe militar no sul do país nesta sexta-feira (16). A região do país sofre com inundações e a autoridade, ministra da Defesa do país, Annegret Kramp‑Karrenbauer, precisou tomar uma atitude urgente.

“Isso significa que as entidades que tomam decisões serão enviadas para a frente, mais especificamente onde forem necessárias. Por exemplo, um comandante de unidade pode agora decidir no local se um veículo blindado de reboque, um caminhão militar ou um gerador será fornecido, se estiver disponível”, detalhou o ministério.

Cerca de 850 soldados das Forças Armadas participam das operações. As mídias locais apontam 100 pessoas morreram em resultado do desastre natural. Aproximadamente 1,3 mil cidadãos da Alemanha desapareceram com a catástrofe.

As fortes chuvas começaram na segunda-feira (11), resultado do ciclone Berndt que atinge o país. Os maiores prejuízos humanos e financeiros foram nas regiões Oeste e Sudoeste do país, onde os rios, incluindo o Reno, quebraram suas margens, invadindo tudo ao redor.

Com tudo isso, povoados ficaram isolados. Pontes foram destruídas e rodovias inundadas. O acesso até eles é apenas por helicópteros. A evacuação começou em cinco áreas do estado da Renânia do Norte-Vestfália porque a barragem pode romper a qualquer momento. Outro local que teve estado de emergência declarado foi o distrito do Reno-Erft, região de Colônia. Os Países Baixos, Suíça, França e Bélgica também sofrem com inundações.