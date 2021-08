Traficante é preso com 420 kg de maconha em carro roubado

Na tarde desta quinta-feira (12), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu em flagrante o motorista de uma picape Renault Oroch recheada com 420 quilos de maconha na BR-163, em Eldourado, a aproximadamente 446 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, os policiais suspeitaram do motorista e suspeitaram de algo errado. Em seguida, durante fiscalização no veículo, os policiais encontraram vários fardos da droga.

Questionado, o condutor confessou ter pego a droga em Dourados e que receberia R$ 5 mil para deixá-lo em um posto de combustíveis próximo a Eldorado.

Além do tráfico, a equipe da PRF também descobriu que o veículo possuía registro de roubo, desde fevereiro de 2020, em Curitiba (PR). Na sequência, o suspeito e o automóvel foram encaminhados para a Polícia Civil do município.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

