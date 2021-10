Tempestade afetou dezenas de casas na periferia de Dourados

Neste sábado (16), as equipes da Defesa Civil seguem percorrendo as regiões de Dourados que foram consideradas as mais afetadas pelo temporal que passou pela cidade na tarde de sexta-feira (15).

O órgão conta com apoio da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) e do 2º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar). De acordo com informações do coordenador da Defesa Civil, Jamil da Costa, nenhum morador ficou desabrigado, mas cerca de 30 famílias tiveram que ser atendidas com doação de lonas após terem as casas destelhadas por força da ventania.

Um balanço preliminar divulgado ontem (15) pela Defesa Civil e Semsur aponta para aproximadamente 150 quedas de árvores, impedindo a passagem de veículos em diversas vias. Os trabalhos de retirada de troncos e galhos continuam neste sábado (16).

A ventania também causou a interrupção e instabilidade na distribuição de energia elétrica na região central e nos bairros.

Com informações de Dourados News