Quadrilha de ladrões é presa na região da saída para São Paulo

A Polícia Civil e a Polícia Militar do interior de Mato Grosso do Sul e Santa Fé do Sul (SP) prenderam ao longo desta semana três suspeitos de diversos furtos em Paranaíba, a aproximadamente 417 quilômetros de Campo Grande.

As investigações começaram na quarta-feira (21), quando um dos autores foi interceptado tentando atravessar a ponte que liga os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, conduzindo um carro roubado de uma das vítimas.

Nas proximidades, a mesma equipe identificou outros dois suspeitso com os objetos furtados. Sendo dois televisores, um notebook, um Chromecast, joias, além de um veículo de alguma vítima. Em seguida, eles foram detidos em flagrante por furto qualificado por arrombamento e associação criminosa. Acesse também: Renato Rocha do Detonautas Roque Clube fala sobre novo álbum

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)