Prefeito confirma realização do Eco Pantanal Extremo 2021 para dezembro

O prefeito Marcelo Iunes confirmou a realização da edição 2021 do Eco Pantanal Extremo, maior evento multiesportivo do Mato Grosso do Sul. Dividido em 6 modalidades, o Eco Pantanal Extremo acontece entre os dias 10 e 12 de dezembro, obedecendo toda as medidas de biossegurança que estiverem vigentes no período.

Mais uma vez, o Governo do Estado, por meio da Fundesporte, é parceria da Prefeitura de Corumbá. As modalidades em disputa serão: corrida de trilha, canoagem, mountain bike, maratona aquática, stand up paddle (SUP) e tiro prático. O período de inscrições, percursos e valores serão divulgados em breve pela Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), coordenadora do evento, juntamente com a Secretaria Municipal de Governo.

Nesta sexta-feira, 15 de outubro, o prefeito Marcelo Iunes designou os membros da Comissão Organizadora do Eco Pantanal Extremo 2021. O Decreto 2669 foi publicado no DIOCORUMBÁ. O diretor-presidente da Funec, Luciano Oliveira, e o secretário municipal de Governo, Luiz Antônio da Silva, são os coordenadores gerais do evento.

Também integram a Comissão:

Coordenadoria Administrativa: Edilson Almeida Cordeiro; Coordenadoria Técnica: Silvino Rodrigues Ribeiro e Gustavo Adolfo Fiori Adelaido Gonçalves; Coordenadoria de Logística e Transporte: Sandro da Costa Assef; Coordenadoria de Divulgação e Promoção Turística: Elisangela Sienna da Costa Oliva e Luiz Francisco Batista Valdonado;

Coordenadoria de Trânsito: Jeferson de Pinto Braga e Paulo André de Araújo Junior; Coordenadoria de Saúde: Mariluce Gonçalves Leão de Almeida; Coordenadoria de Meio Ambiente: Ana Claudia Moreira Boabaid e Estácio Muniz da Silva Santos; Coordenadoria de Segurança: César Freitas Duarte; Coordenadoria de Cultura: Joilson da Silva Cruz;

Assessoria Jurídica: Caio Dalbert Cunha de Avellar e Priscila Robban Torres; Assessoria de Logística: Bruna Alecrim da Costa; Assessoria de Comunicação: Rodrigo Pires do Nascimento, Elizael Batista Ramos e Rommel Cuellar Mercado Junior; Assessoria Contábil: Angélica de Farias Cardoso, Joelcio Ferreira da Costa e Gabriela Figueiredo Duarte Falcão; Secretaria de Evento e Comunicação: Cinara Regina Fernandes; e Serviços de Transporte: Waltencir Magalhães de Moraes.