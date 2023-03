PM encontra filhotes de cães abandonados em saco de estopa

Equipe de Policiamento Militar Comunitário que fazia ronda escolar, na manhã desta quinta-feira (02), na entrada do bairro Cravo Vermelho, em Corumbá, ouviu choro e latidos vindos de dentro de um saco de estopa na rua Ceará, esquina com a Sete de setembro. Ao abrirem o saco, os policiais encontraram dois filhotes de cães abandonados no matagal.

Os policiais levaram os filhotes para a Base Comunitária de Segurança, no bairro Nova Corumbá, onde receberam alimentação e água. No vídeo divulgado pela PM, o sargento Freitas, do Policiamento Comunitário, comentou a situação e a crueldade de quem abandonou os animais para morrer.

Os filhotes ficarão na Base Comunitária à espera de adoção responsável. A PM ressaltou a importância de denunciar casos de abandono e maus-tratos de animais, e informou que os responsáveis por tais atos podem ser punidos com detenção de três meses a um ano, além de multa.

Como denunciar

A orientação é de que caso seja identificado mau-trato em andamento, a comunicação deverá ser realizada de imediato aos órgãos de segurança pública, por meio de ligação telefônica ou aplicativo móvel.

Se o caso já ocorreu e foi descoberto posteriormente, a comunicação deverá ocorrer em até 24h (vinte e quatro horas) após a ciência do fato. Neste caso, a denúncia pode ser realizada por meio eletrônico ou em qualquer delegacia da Polícia Civil da cidade.

A deverá conter a maior quantidade possível de informações sobre o caso, como “identificação e contato dos tutores; qualificação do animal, informando a espécie, raça ou características físicas que permitam a sua identificação; endereço onde o animal e os tutores poderão ser localizados; detalhamento sobre os indícios ou provas da ocorrência de maus-tratos” explica o texto da nova legislação.