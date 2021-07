Pela terceira vez, noroeste do Estado sente terremoto

Pela terceira vez em dois meses, o noroeste do Espírito Santo sentiu a terra tremer. Foi em Pancas, interior do Estado que o tremor foi sentindo pela segunda vez. O fenômeno ocorreu às 20h14, deste terça (13) na comunidade de Lagrinha. a Intensidade é de 1.4 considerada baixa por especialistas.

O registro foi feito pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), que são operadas pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). Os moradores da cidade, conforme a Defesa Civil de Pancas, ouviram um barulho semelhante a uma explosão e logo depois veio o tremor.

As estações registraram o primeiro tremor da cidade no dia 26 de maio. A intensidade foi de 1.7. Porém, o pioneiro em ES aconteceu em 12 de maio, em Águia Branca, cidade vizinha com 1.3.