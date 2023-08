MS em ação emite mais de 2 mil documentos para indígenas de amambai

Documentos como certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF e título de eleitor, segurança e saúde foram assegurados a mais de 8.200 indígenas das aldeias Amambai, Limão Verde e Jaguari, durante o 2º MS Em Ação: Segurança e Cidadania.

A campanha foi realizada pelo Governo do Estado por meio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e com o apoio da Setescc, em Amambai, no último fim de semana.

Ao todo foram emitidos 2.181 documentos emitidos, de longe esse foi o serviço mais procurado pela população indígena. Além da emissão de documentos, o MS Em Ação ofereceu também serviços como consultas médicas e odontológicas, cortes de cabelos, design de sobrancelhas, orientação sobre escovação e distribuição de kits de higiene bucal com pasta e escova de dentes, brinquedos infláveis, distribuição de lanches para as crianças, exposição de animais taxidermizados e de equipamentos do Bope, do Choque e do Corpo de Bombeiros Militar.