Idoso morre em hospital após cair de bicicleta e sofrer traumatismo craniano

Um idoso identificado como Pedro Rumão Neto, de 70 anos, morreu na tarde desta terça-feira (20), em um hospital particular de Dourados, após cair de bicicleta e sofrer traumatismo craniano.

De acordo com informações do Dourados News, no dia 16 de julho, o homem saiu para andar de bicicleta e sofreu uma queda na Cohab II, entretanto, ele chegou em casa, tomou banho e dormiu.

Ainda segunda a filha, o idoso começou a passar mal e foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao hospital, onde foi constatado o TCE (Traumatismo Cranioencefálico).

Ele não resistiu e morreu.