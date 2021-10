Foragido é preso em cima de telhado de residência

Nesta quinta-feira (14), um foragido da Justiça foi preso em Coxim. Conforme a polícia militar, a Guarnição de Radiopatrulha foi acionada através do 190, com denúncias de que havia um homem no telhado de uma residência.

Os militares foram ao local e solicitaram que o suspeito descesse do telhado da casa. Ele dizia que estava fugindo de pessoas que queriam agredi-lo.

De acordo com checagem do SIGO (Sistema Integrado de Gestão Operacional), foi constatado um mandado de prisão em aberto em desfavor do autor. O mandado é de 14 de fevereiro de 2019, expedido pela 2º Vara de Execução Penal de Campo Grande.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor que foi encaminhado à delegacia para as demais providências.