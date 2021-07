Familiares e amigos do professor e ex-vereador de Dourados, Wilson Biasotto lamentam sua morte nas redes sociais. Biassotto lutava há anos contra um câncer e estava internado no Hospital do Coração do município diagnosticado com metástase e insuficiência renal, o motivo do óbito.

O professor foi candidato à prefeitura de Dourados, em 2008.