Crianças e idosa são resgatadas durante incêndios no Pantanal

Os incêndios na região do Pantanal continuam cada vez mais intensos e com as chamas se alastrando, chegando a regiões próximas da área urbana de Corumbá e Ladário, na madrugada desta segunda-feira (27) famílias ribeirinhas tiveram que ser resgatadas por militares do Corpo de Bombeiros, sendo três crianças e três adultos, entre elas uma idosa de aproximadamente 70 anos.

As famílias que moram na região da Baía do Tuiuiú, localizada cerca de 30 km da área urbana, estavam em uma área completamente tomada pelos incêndios, que se espalharam rapidamente devido as rajadas de vento que chegaram a quase 70 quilômetros durante a noite.

Uma equipe dos bombeiros foi até onde as famílias residem e resgatou primeiramente uma criança e duas mulheres, após eles acenarem com uma lanterna.

Conforme relatos do sargento do Corpo de Bombeiros, Carlos Alberto, a família pediu socorro após uma árvore cair sobre a casa onde mora. “Além da árvore, o fogo estava ao redor da casa que estava tomada por fuligem. Eles estavam se protegendo debaixo de colchões, que foram molhados. Eles também estavam com as roupas do corpo molhadas e não havia mais crianças, a única que estava no local teve que vir despida na embarcação”, descreveu ao enfatizar que para trazer as famílias até o barco tiveram que descer um barranco de oito metros. “Conseguimos resgatar as pessoas, além delas, quatro cachorros e um gato vieram”, mencionou.

Segundo resgate de duas crianças e uma mulher

Os bombeiros fizeram ainda um segundo trabalho de resgate, desta vez de duas crianças e uma mulher, onde a casa estava rodeada por vegetação alta. Além deles, estava o pai das crianças que preferiu permanecer na área para ajudar a preservar a casa do patrão.

“Apenas a mulher e as duas crianças vieram com a gente. O marido dela optou em permanecer, pois ele relatou que havia um barco e qualquer situação, usaria para se refugiar. A casa é de madeira e fica a uns 150 metros da margem do rio, onde há uma passarela de madeira”, mencionou o sargento bombeiro.

Durante o resgate dessa família, foi informado que um senhor vivia cerca de uns 15 minutos rio acima, de barco, e estava em risco. Os bombeiros foram até a casa do ribeirinho e o encontraram saindo do rio. “Ele se abrigou para se proteger da fumaça e da fuligem. Também fez aceiros ao redor da casa que ficou preservada do fogo. Mesmo sob risco, o ribeirinho quis permanecer no local e disse que se o fogo chegasse até a casa, ele entraria no barco e iria para a outra margem para se proteger. Então retornamos com os resgatados e passamos pelo local onde estavam os dois homens que estavam pescando e também foram trazidos em segurança”, completou Carlos Alberto.

Todos os ribeirinhos não sofreram ferimentos e seguiram para casa de parentes.

