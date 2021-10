Corpo de pescador é encontrado após cinco dias de buscas

Após cinco dias de buscas, o corpo de Renan Melo foi encontrado, na manhã desta quinta-feira (14), no Rio Amambaí, região de Naviraí que fica a 366 quilômetros de Campo Grande.

Ele desapareceu no sábado(9), após sair para pescar junto com um amigo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram cinco dias de buscas, até que o cadáver de Renan foi encontrado, a cerca de 45 quilômetros de distância do ponto onde sumiu.

Ainda segundo os militares, o corpo estava somente com o braço para fora da água, enroscado em uma galhada. A vítima foi retirada da água e levada para um barranco, onde uma equipe da perícia fez uma análise preliminar e encaminhou o corpo para o IML.

O acidente

Segundo informações, Renan juntamente com um amigo foram pescar num barranco no Rio Amambaí em Naviraí. Por volta das 16h30, quando eles pescavam em um local denominado “paredão” que fica acima da ponte do Rio Amambaí, Renan teria se desequilibrado e caído dentro do rio. Ele deixa a esposa e um filho.