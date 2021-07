Com 354 focos, Corumbá volta a liderar municípios com maior número de queimadas em 2021

Novamente, Corumbá lidera os municípios do Brasil com maior número de queimadas em 2021. A cidade contabiliza 354 focos de incêndios de janeiro até este sábado, 10 de julho, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O município também está no topo em relação ao focos de calor nestes primeiros dez dias de julho, com 196 registros. A maioria desses focos de incêndios estão localizados na região da Nhecolândia e do Paraguai Mirim, no Pantanal, onde equipes do Corpo de Bombeiros Militar realizam ações de combate e de rescaldo às chamas.

Há também focos de queimadas próximo a área urbana, na região do Canal Tamengo, que fica na divisa com a Bolívia. Nessa área, militares dos bombeiros combateram as chamas na tarde de sexta-feira (09). Uma equipe da Marinha do Brasil deu apoio, com uma embarcação para transportar os bombeiros, porque a área é de difícil acesso.

Foram mais de quatro horas de trabalho, para controlar o fogo nessa região. Ainda não há estimativa de área consumida pelas chamas. Equipe dos bombeiros retornou na manhã deste sábado para fazer o monitoramento.

Ainda segundo o Inpe, nas últimas 48h, Corumbá também lidera o topo das cidades com maior número de queimadas. Foram 70 focos. (Diário Corumbaense)