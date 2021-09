Acidente com caminhão mata dois na BR-060

Por volta do meio dia, desta quinta-feira(02), um gravíssimo acidente aconteceu na rodovia da BR-060 a altura do KM 94, próximo ao distrito de Bela Alvorada, sentido Paraíso das Águas e Camapuã. Joana Aparecida Ferreira da Silva, 37 e um homem ainda nao identificado, estavam em uma carreta Scania 1113, com placas de Concórdia (SC), carregada com refrigerantes.

o motorista da carreta perdeu o controle e acabou tombando às margens da rodovia e ficando com as rodas para cima. Joana chegou à ser retirada com vida das ferragens, mas não resistiu e faleceu no local. já o motorista estava preso nas ferragens, ele foi encontrado com um crucifixo preso à boca e um rosário nas mãos, o que indica que ele não tenha morrido na hora do acidente. A perícia constatou que um pneu dianteiro estava vazio, o que pode ter causado a perda de controle do veículo.

Os corpos foram removidos pela Funerária Pax São Judas Tadeu até o Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL) de Paranaíba (MS), distante 280 km, onde serão submetidos à exames necroscópicos e liberados para o translado à cidade de origem do casal.

(Fernanda Tauana)