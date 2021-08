Bombeiros atendem 8 ocorrências de incêndio na região do Pantanal

O Corpo de Bombeiros atendeu nas últimas 48 horas oito ocorrências de incêndios em vegetação na área urbana de Corumbá e Ladário.

Conforme divulgado pelos militares, duas ocorrências foi no bairro Popular Nova, duas na Nova Corumbá, duas no bairro Aeroporto, uma no Loteamento Pantanal, e no Bairro Mangueiral em Ladário.

Os dois incêndios do bairro Aeroporto foram na região do trecho da Br 262 (Anel Viário) de acesso a Agesa, nesse local as chamas consumiram uma grande área de vegetação liberando uma grande quantidade de fumaça no entrono e também na rodovia.

O incêndio em Ladário no mangueiral no sábado a noite atingiu uma área de vegetação que chegou bem próximo as casa próximas ao terreno.