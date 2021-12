Zé Neto enfrenta doença pulmonar por COVID e usar cigarro eletrônico

O cantor sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, contou em um vídeo que está circulando na internet que está tratando um problema nos pulmões.

Ao R7, a assessoria de imprensa do artista confirmou a informação e explicou que o problema é uma sequela da COVID-19 e também se deve ao alto consumo de cigarros eletrônicos.

“Zé Neto está com foco de vidro no pulmão, não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar. Esse tipo de problema pode ser resquício da COVID e também é uma das consequências do consumo do Viper [cigarro eletrônico]. Ele já está em tratamento”, diz a nota.