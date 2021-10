Xuxa lamenta mortes por Covid e pede Impeachment

Em publicação nas redes sociais na tarde deste domingo (10), Xuxa lamentou as mortes por Covid-19 no Brasil. Nesse final se semana, a marca bateu 600 mil óbitos oficiais pela doença desde o começo da pandemia, em março de 2020. No texto, ela lembra que a falta de atitudes dos governantes poderia mudar essa tragédia. Sem citar nomes, deixa claro que a responsabilização dos jornalistas ou da própria doença não muda o cenário dramático que o país enfrenta.

Por fim, Xuxa também pede o Impeachment e afirma que a população está sendo enganada pela falta de atitudes de um governo que não se manifesta como deveria para enfrentar a doença. A Covid-19 já matou mais de 600 mil brasileiros e infectou aproximadamente 10% da população nacional, cerca de 21 milhões de pessoas.

“Não adianta dizer que é culpa da covid, do jornalismo, do mundo que critica ‘ele’. Quando as pessoas vão ver que estão sendo enganadas? Assinem já o impeachment”, escreveu a apresentadora.

Na publicação, a mãe de Sasha compara o número de vítimas com outras possíveis quantidades. Por exemplo, os mortos ocupariam 1250 aviões comerciais, 8 estádios do maracanã ou ainda toda a população de Cuiabá, capital do Mato Grosso.