Xanddy Harmonia fará show para ajudar cidades da Bahia

Mais um famoso se juntou à força-tarefa nas tentativas de ajudar a acalantar a população do sul da Bahia e norte de Minas Gerais. Diversas cidades da região estão embaixo d’água. Xanddy Harmonia divulgou nesta segunda-feira, 3 de janeiro, que fará um show com o Harmonia do Samba para reverter a arrecadação às populações que sofrem as consequências do desastre natural. Cestas básicas e itens gerais serão enviados para os locais atingidos, com o objetivo de colaborar na recuperação das famílias e reconstrução das comunidades devastadas.

A esposa do cantor, Carla Perez, está envolvida na divulgação do trabalho e enviou os detalhes do show, que acontecerá na Fazenda Harmonia, em Santanópolis, também na Bahia. O evento terá os recursos arrecadados diretamente revertidos para as cidades da própria Santanópolis e também de Irará. O “Samba em Harmonia”, título da festa, é o primeiro aberto ao público depois do relaxamento das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 em todo mundo.

“Resolvemos realizar uma estreia especial direcionada a uma causa urgente e importante. Todo valor arrecadado será 100% doado/convertido em alimentos e utensílios para as famílias do extremo Sul da Bahia, que tem sofrido com as fortes chuvas e também famílias carentes das cidades de Santanópolis e Irará”, escreveu Xanddy no Instagram.

O Samba em Harmonia também foi gravado na Fazenda Harmonia em Santanópolis. Contudo, o show não tinha público geral e foi transmitido no Youtube. O cantor reforçou que esta será a oportunidade de presenciar o formato ao vivo, de pertinho. “Quem for, vai poder viver de perto a emoção, cantar junto e presenciar ao vivo, o Samba em Harmonia, diretamente do mesmo palco e local onde foi gravado o projeto, daquele mesmo jeitinho que temos assistido no Youtube”, escreveu.

Ele ainda fez um apelo ao público, lembrando das vítimas que perderam até suas casas nas cidades alagadas. Em todo o estado, mais de 90 mil famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Então, chegou a vez de também pedir pelo apoio do público brasileiro. “Pela Vida, pelas famílias desabrigadas no extremo Sul da Bahia. Primeiro #SambaEmHarmonia aberto ao público, torcida”, destacou.

Como se não bastasse, Xanddy até mudou o título do especial. Agora o show se chamará “Samba em Harmonia – Pela Vida”. E ele tem uma explicação justa, afinal, o objetivo é salvar vítimas e garantir a saúde e alguma segurança para as pessoas afetadas. “Fazendo jus ao propósito, demos um ‘up’ no nome do evento que, excepcionalmente nesta edição, se chamará ‘Samba em Harmonia – Pela Vida’, esclareceu.