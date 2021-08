The Masked Singer Brasil: Mesmo com CD lançado, Marcelinho Carioca diz nunca ter cantado

Marcelinho Carioca deixou jurados, plateia e a apresentadora Ivete Sangalo surpresos com a performance como cantor, após ter sido o 3º eliminado no “The Masked Singer Brasil”, exibido nesta terça-feira, 24 de agosto. Ele foi super elogiado por sua performance soltando a voz.

Muito emocionado após a eliminação e fez uma confissão.

Mas não é bem assim.

Em 1999, o jogador estava em plena forma e mostrando sua habilidade defendendo o Corinthians, quando resolveu atuar em outros gramados. Junto com um grupo de amigos, que incluía aí Amaral, companheiro do craque no Timão, lançou o grupo de pagode gospel Divina Inspiração.

Eles chegaram a participar de programas como Faustão, Jô Soares, Hebe Camargo, Raul Gil e Eliana divulgando o CD.

Em todos os lugares, Marcelinho estava empunhando microfone e cantando a plenos pulmões.

E logo, os detetives da internet começaram a postar vídeos com Carioca cantando com seu grupo de pagode gospel. E muitos ficaram intrigados: Marcelinho só fingia que cantava na época do Divina Inspiração ou não falou a verdade no “The Masked Singer Brasil”?

“Marcelinho Carioca é muito sonso, seja em 2021 dizendo que nunca cantou ou no Divina Inspiração do final dos anos 90, quando fingia que cantava.”

Logo após o término do programa, Marcelinho Carioca participou do “Bate Papo – The Maske Singer Brasil”, no Globoplay e foi questionado pela apresentadora Camilla de Lucas sobre o fato de dizer que nunca tinha cantado, mas que tinha participado de um grupo de pagode.

“Eu não podia cantar uma música inteira. Nos shows que a gente fazia e em todos os programas de TV e rádio, era só metade de uma música. Eu já chamava um parceiro: ‘vem aqui, me ajuda’”

Explicado!