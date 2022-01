Tata Werneck será nova jurada do the Masked Singer Brasil

Está chegando a hora do Brasil tentar descobrir quem está por trás das máscaras no ‘The Masked Singer Brasil’. Apesar de todo o mistério que envolve o elenco, dois nomes, que estarão frente a frente com as fantasias, já podem ser revelados: Tatá Werneck e Priscilla Alcantara.

Na nova temporada, que tem estreia prevista para dia 23 de janeiro, a humorista Tatá Werneck se junta ao time de jurados, Taís Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch, na missão de descobrir quem está por trás da máscara. Ele ocupa o lugar de Simone, da dupla com Simaria.

“Eu assisti a primeira temporada inteira, amei muito assistir! É um programa que reúne a família, tem alegria, mistério e emoção. Eu fiquei muito feliz com o convite porque eu sou muito fã do programa. Dei umas indiretas na internet também, então não sei se foi destino ou se funcionou“, conta Tatá, animada.

Já a cantora e campeã da primeira temporada, Priscilla Alcantara, agora participará de um jeito diferente: ela será a nova apresentadora de bastidores do reality e promete mostrar todos os segredos dos mascarados. Ela estará no lugar de Camilla de Lucas.