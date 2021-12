Pocah diz que sofre com crises de ansiedade diariamente

Pocah estava entre as centenas de celebridades que marcaram presença na festa de Virginia Fonseca. Apesar de ter curtido bastante o evento enquanto esteve lá, a artista contou que teve duas crises de ansiedade no dia do evento que aconteceu na última terça-feira (21).

Com uma foto em que aparece chorando no carro, a artista afirmou que teve uma crise antes do evento de Virginia e outra quando chegou em casa, já na madrugada de quarta-feira (22).

“Quem me vê sorrindo não sebe das crises de ansiedade diárias que eu enfrento… mas isso é sobre nunca desistir! Tive uma noite incrível, mas o aperto no coração sempre tenta me desestabilizar. Que Deus me dê forças, porque eu não vou deixar de lutar pra ser feliz! Precisava desabafar!”, afirmou.

Veja a publicação: