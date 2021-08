Parceria de respeito! Pabllo Vittar diz que chamará Anitta para próximo álbum

Será que vem aí? Pabllo Vittar deixou os fãs mais que animados ao revelar que pretende chamar ninguém menos que Anitta para o seu próximo álbum. A cantora, que lançou o “Batidão Tropical” em junho deste ano, mostrou que está com tudo e que já tem planos para mais um disco.

Em conversa com os seus fãs no Twitter, Pabllo não só mencionou o convite a Anitta para uma parceria, como também falou de futuros trabalhos com Luísa Sonza, que vem fazendo sucesso com o seu novo álbum, “Doce 22”.

“Vou chamar a Anitta para o PV5. Com a Lu [Sonza] também, toda hora é hora, eu amo ela. Já têm ‘Garupa’, ‘Modo Turbo’…”, disse a drag queen em um trecho da conversa gravada por seus seguidores. Com a intérprete de “Girl From Rio”, Pabllo já dividiu os vocais em “Sua Cara” e “Modo Turbo“.

Outro assunto presente durante o papo da cantora com os fãs, Pabllo confirmou que o álbum de remixes de Chromatica, de Lady Gaga, será lançado e que contará, sim, com a sua colaboração. Questionada sobre um suposto engavetamento do projeto, a artista, que participa da releitura da “Fun Tonight”, afirmou que a parceria já tem até data de lançamento.