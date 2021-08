Pabllo Vittar deve participar de novo projeto de Lady Gaga

A cada dia que passa, a popularidade de Pabllo Vittar continua crescendo internacionalmente. Durante as Olimpíadas de Tóquio, sua música sempre era tocada nas quadras, nos jogos de vôlei, principalmente quando o atacante Douglas, da seleção brasileira pontuava. A ginasta americana Laura Zeng se apresentou ao som de “Energia”, parceria de Vittar com a dupla Sofi Tukker.

Agora, o produtor Bloodpop revelou que Pabllo estará presente em “Fun Tonigth”, álbum de versões remixes de Chromatica, de ninguém menos que Lady Gaga. A confirmação veio através do próprio produtor que respondeu uma postagem no Twitter.

Outros nomes também circulam como certos para fazer parte deste trabalho da cantora americana, como Grimes, Arca, Charli XCX, A. G. Cook, Plastic Doll Lil Texas, Mood Killer e Chester Lockhart, Rima Sawayama, Doss e Enigma Shygirl. Agora é aguardar o lançamento.

Embalada pelo lançamento de seu quarto álbum, “Batidão Tropical”, com influências de ritmos do Norte e Nordeste, e que estreou no #6 do mais tocado mundialmente no Spotify e #1 no Brasil, Pabllo Vittar anunciou o retorno aos palcos internacionais.

Com a pandemia, a agenda de shows foi paralisada até que um cenário de segurança fosse estabelecido. Consciente da importância da vacinação, a cantora sempre afirmou que só voltaria a se apresentar publicamente quando a população estivesse imunizada.

Acompanhando o avanço do calendário de vacinação mundial, a cantora confirma a turnê norte-americana e europeia. Outras datas devem ser divulgadas nos próximos meses, assim como no Brasil e América Latina à ocasião da COVID-19 estiver sob controle nessas localidades.

A artista compartilhou com os fãs mais detalhes do projeto, em sua conta oficial do Instagram.